الحكيم وسفير مصر يبحثان قضايا مختلفة بينها مستجدات المشهد العراقي

2022/04/04 | 14:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة ، ومستجدات الشأن السياسي العراقي والإقليمي ، ملفات كانت حاضرة في لقائنا سفير جمهورية مصر العربية سعادة الأستاذ وليد محمد اسماعيل، حيث أشرنا إلى مكانة مصر في المنطقة ودورها في حل الخلافات وتغليب لغة الحوار ، كما بيّنا طبيعة المشهد السياسي العراقي، وقلنا أن الأزمة الحالية كانت […]

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