2022/04/04 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، بان وفدا برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري يزور الحنانة اليوم الاثنين.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "العامري سيلتقي بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حيث سيسلمه مبادرة الاطار التنسيقي لتجاوز الازمة السياسية الراهنة".

وكان الصدر امهل الاطار 40 يوما لتشكيل الحكومة، بعد ان فشل التحالف الثلاثي الذي يتزعمه التيار الصدري بالحصول على نصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يتوجه للحنانة للقاء الصدر وتسليمه مبادارة الاطار التنسيقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يتوجه للحنانة للقاء الصدر وتسليمه مبادارة الاطار التنسيقي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).