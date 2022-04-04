سوريا.. مقتل 4 أطفال

2022/04/04 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 4 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة، الاثنين، بقصف لقوات النظام السوري، استهدف بلدة "معارة النعسان" بريف إدلب، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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