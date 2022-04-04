لبنان تعلن افلاسها (فيديو)

2022/04/04 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية

سعادة الشامي، اليوم الاثنين، "إفلاس

الدولة ومصرف لبنان المركزي".

وقال الشامي في تصريح متلفز تابعته

وكالة نون الخبرية، إنه "سيجري توزيع

الخسائر على الدولة ومصرف لبنان

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