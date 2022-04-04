العامري يتوجه للحنانة للقاء الصدر وتسليمه مبادرة الاطار التنسيقي

2022/04/04 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين،

بان وفدا برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي

العامري يزور الحنانة اليوم الاثنين.

وقال المصدر، ان "العامري سيلتقي بزعيم

التيار الصدري، مقتدى الصدر، حيث

سيسلمه مبادرة الاط

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