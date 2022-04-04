نجدة بغداد تعتقل عددا من المتهمين وضبط عجلات مخالفة 

2022/04/04 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت مديرية نجدة بغداد ، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مفارزها ودورياتها عددا من الواجبات خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة .وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة / المعلومة/، أن “مفارزها ألقت القبض على متهمين (رجل وامرأة) لقيامهما بابتزاز إحدى المواطنات، وذلك بمساومتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها على مواقع […]

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