بعد المشاهد “المروعة” في بوتشا الأوكرانية.. باشليه تتحدث عن جرائم حرب محتملة

2022/04/04 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه ،اليوم الإثنين، بالمشاهد “المروعة” لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، متحدثة عن جرائم حرب محتملة.

وأعلنت باشليه في بيان أن “المعلومات التي تتضح عن هذه المنطقة ومناطق أخرى تثير تساؤلات خطيرة ومقلقة حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي” داعية إلى “الحفاظ على كل الأدلة”.

المصدر: AFP

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