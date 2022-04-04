2022/04/04 | 14:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدعم الشعبي لأي شخصية سياسية لتبوء المناصب التنفيذية والتشريعية ذهبت باتجاه منح المراكز الإدارية واغداق الأموال الكبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية: الحلبوسي تسلق لرئاسة البرلمان بـأموال خارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية: الحلبوسي تسلق لرئاسة البرلمان بـأموال خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).