2022/04/04 | 14:39 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدعم الشعبي لأي شخصية سياسية لتبوء المناصب التنفيذية والتشريعية ذهبت باتجاه منح المراكز الإدارية واغداق الأموال الكبيرة.
خ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية: الحلبوسي تسلق لرئاسة البرلمان بـأموال خارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية: الحلبوسي تسلق لرئاسة البرلمان بـأموال خارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية: الحلبوسي تسلق لرئاسة البرلمان بـأموال خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).