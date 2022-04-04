2022/04/04 | 14:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمل تعلن اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر نيسان » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:37

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر نيسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).