إصابة 8 جنود بهجوم انتحاري جنوب الموصل

2022/04/04 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن 8 افراد من الجيش العراقي اصيبوا بهجوم انتحاري جنوب الموصل.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "8 افراد من الجيش العراقي بينهم ضابط برتبة مقدم والاخر برتبة ملازم اول اصيبوا ظهر اليوم بهجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفهم خلال عملية تفتيش ضمن جبال نويكيط الواقعة جنوب الموصل".

واضاف انه "تم نقل المصابين للمستشفى القريب لتلقي العلاج".

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