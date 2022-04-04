النزاهة : استقدام مدير عام مديرية المرور العامة الأسبق لارتكابه مخالفات

2022/04/04 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لمُديريَّة المرور العامَّة الأسبق؛ على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ، ان "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُدير العام لمُديريَّة المرور العامَّة الأسبق، إضافةً إلى (4) ضُبَّاط مرورٍ آخرين؛ لوجود مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين مُديريَّة المُرور العامَّة وشركة (ملباور) الألمانيَّـة لتوفير متطلبات المرحلة الثانية للمشروع الوطني لتسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة".

وأضافت إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

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