2022/04/04 | 14:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم في تصريح تلفزيوني: الخصومات والكسر لا تبنى الاوطان وانما تعمق الانانيات، وعلينا ان نتحمل بعضن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/04 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم في تصريح تلفزيوني: الخصومات والكسر لا تبنى الاوطان وانما تعمق الانانيات، وعلينا ان نتحمل بعضن) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم في تصريح تلفزيوني: الخصومات والكسر لا تبنى الاوطان وانما تعمق الانانيات، وعلينا ان نتحمل بعضن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).