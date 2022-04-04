2022/04/04 | 14:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: استقدام مدير المرور الأسبق و4 ضباط بشأن مخالفات بعقد مبرم مع شركة ألمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/04 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقدام مدير المرور الأسبق و4 ضباط بشأن مخالفات بعقد مبرم مع شركة ألمانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقدام مدير المرور الأسبق و4 ضباط بشأن مخالفات بعقد مبرم مع شركة ألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).