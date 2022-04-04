إصابة اربعة جنود بهجوم انتحاري على نقطة تفتيش جنوبي الموصل

2022/04/04 | 14:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر في نينوى، اليوم الاثنين، بإصابة اربعة جنود بهجوم انتحاري على نقطة تفتيش جنوبي مدينة الموصل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “اربعة جنود اصيبوا جراء هجوم انتحاري بحزام ناسف على نقطة تفتيش ضمن جبال نويكيط الواقعة جنوبي الموصل”.واضاف انه “تمت عملية نقل الجنود الى مستشفى قريب”، مبينا ان “هذه الحصيلة […]

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