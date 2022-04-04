مبابي وريال مدريد.. 3 كلمات قلبت كل شيء

2022/04/04 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نعم، بكل تأكيد"..عبارة واحدة قلبت كل الأمور رأسا على عقب، كانت الإجابة التي أدلى به كيليان مبابي حين سئل عما اذا كان البقاء في صفوف باريس سان جرمان هو أحد خياراته.

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