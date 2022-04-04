أيام مغبرة بلا أمطار بانتظار العراقيين حتى مطلع الاسبوع المقبل

2022/04/04 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع راصد جوي عراقي، اليوم الاثنين، أن

تشهد مختلف مناطق البلاد خلال الاسبوع

الجاري نشاطاً للرياح ينتج عنه غبار

وتذبذب بدرجات الحرارة، مؤكداً في ذات

الوقت عدم وجود حالة مطرية.

وقال صادق عطيه، في منشور

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