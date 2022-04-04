لليوم الثاني.. قصف صاروخي يستهدف الموصل

2022/04/04 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بسقوط

صاروخين قرب قرية "خواجة خليل" شمالي

مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر، إن "صاروخين نوع "غراد"

سقطا قرب قرية "خواجة خليل" بمدينة

الموصل"، مبينا أنه "لغاية ال

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