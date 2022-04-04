الفِكرُ اليوميُّ وتداعياتُ الصِّراعِ بين روسيا والأطلسيّ - سعود قبيلات

2022/04/04 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات كرَّس المفكِّر الشَّهيد مهدي عامل، كتابَه «الفكر اليوميّ»، الَّذي صدر بعد استشهاده، لتفكيك بعض نماذج «الفكر اليوميّ» الَّتي كانت رائجة في زمانه.و«الفكر اليوميّ»، بحسب مهدي عامل، هو فكرٌ لا يحبّ التَّعقيد؛ لأنَّه يرهقه؛ لذلك، فإنَّه يميل إلى الاختزال والتَّبسيط والبداهة، ويتجنَّب الاقتراب من المفاهيم في حال تعبيرها عن الحركة والتناقضات؛ تقوم الخَطَابَةُ فيه مقامَ البحث والتَّحليل؛ ويتَّسم بالخف ......





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