2022/04/04 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل مصدر أمني: إصابة 8 جنود من الجيش العراقي بهجوم انتحاري بحزام ناسف

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