بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة

2022/04/04 | 15:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما لفرض إجراءات جديدة على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا بالنسبة للدول غير الصديقة، وذلك كإجراء جوابي.

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