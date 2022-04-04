بالصور:مبازل كربلاء تغص بالمياه والجمعيات الفلاحية تطالب بإنقاذ البساتين والأراضي الزراعية

2022/04/04 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد

المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في

كربلاء المقدسة حسين شايش ذعذاع الشمري

مديرية الموارد المائية إلى اتخاذ

الإجراءات اللازمة لتصريف مياه المبازل

من طفحها على الأراضي

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