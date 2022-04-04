2022/04/04 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بكرة القدم، كيليان مبابي، بأنه لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن مستقبله.وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعد تألقه في مباراة فريقه ضد لوريان التي انتهت بفوزه 5-1 بتسجيله هدفين وصناعته لإثنين في الدوري الفرنسي.وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 يونيو […]

ظهرت المقالة مبابي لم يحسم مستقبله بعد ويترك الأبواب مفتوحة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي لم يحسم مستقبله بعد ويترك الأبواب مفتوحة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبابي لم يحسم مستقبله بعد ويترك الأبواب مفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).