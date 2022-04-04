غوارديولا وسيميوني وجهاً لوجه في دوري أبطال أوروبا

2022/04/04 | 15:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يواجه فريق مانشستر سيتي وصيفه أتلتيكو مدريد غداً الثلاثاء، في إحدى المباريات الرائعة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وربما يكون الاختلاف بين أسلوب جوسيب غوارديولا ودييغو سيميوني كبيراً للغاية ولكن الصدام بين الأسلوبين يعني أن المباراة ستكون بيرة بكل تاكيد.ولم يحقق مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، لقب البطولة القارية […]

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