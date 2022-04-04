هل سيكون للرسالة الشخصية - لبيدرو سانشيز - رئيس الحكومة الاسبانية ، تأثير على قرار مجلس الامن خلال شهر ابريل الجاري ، في ملف نزاع الصحراء الغربية ؟ - سعيد الوجاني

2022/04/04 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني La lettre de Pedro Sanchez au monarque marocain, et le conseil de sécuritéالقت الرسالة الشخصية لرئيس الوزراء الاسباني الى السلطان العلوي محمد بن الحسن العلوي ، بظلالها على اكثر من جهة وصعيد ، بحيث تلقفتها جميع الأطراف المعنية ، بما يخدم مصلحتها في نزاع عمّر لما يزيد عن سبعة وأربعين سنة خلت ، ولا يزال مطروحا ، وبحدة من قبل مجلس الامن ، المنتظر ان يعقد دورة خاصة بشان نزاع الصحراء في شهر ابريل ا ......





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