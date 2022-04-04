أكبر مصرف ألماني يحذر من مخاطر التخلي عن الغاز الروسي

2022/04/04 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح رئيس بنك “دويتشه بنك” الألماني، كريستيان سوينغ، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الركود في حال الرفض الكامل لاستيراد النفط والغاز من روسيا.وأشار سوينغ إلى أن البنوك في البلاد تتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الألماني إلى حوالي 2% بنهاية العام الحالي.وفي وقت سابق، خفضت مؤسسات اقتصادية ألمانية رائدة توقعاتها لنمو […]

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