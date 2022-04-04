2022/04/04 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يعلن شمول فروع المصرف كافة بالتقديم على السلف

بغداد – واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن شمول فروع المصرف كافة بالتقديم على السلف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "ما تمَّ تداوله بشأن اقتصار فروع معينة للتقديم على السلف، غير صحيح".

وأضاف، أنّ "فروع المصرف كافة مشمولة بمنح سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين فضلاً عن القروض العقارية وقروض البناء والترميم وقروض المشاريع الصغيرة والقروض الأخرى".

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