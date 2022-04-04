الرافدين يصدر تنويهاً مهماً بشأن التقديم على السلف

2022/04/04 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن التقديم على السلف

وأوضح المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات كافة مشمولة بالتقديم على السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الأخرى".

وأضاف ان "ما تم تداوله بشأن اقتصار فروع معينة للتقديم على السلف غير صحيحة"، مبيناً ان "فروع المصرف كافة مشمولة بمنح سلفة 25 مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين فضلا عن القروض العقارية وقروض البناء والترميم وقروض المشاريع الصغيرة والقروض الأخرى".

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