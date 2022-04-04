2022/04/04 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شهادات نساء وفتيات أوكرانيات عن انتهاكات جنسية مروعة تتعرض لها المرأة الأوكرانية في جميع أنحاء البلاد منذبدء الحملة العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مع استخدام الاغتصاب كسلاح وتكتيك عسكري مع تزايد الأدلة على وجود كم هائل من جرائم الاعتداء الجنسي، وفق صحيفة الغارديان

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