في كربلاء.. اغلاق 126 محلاً ومعملاً للمواد الغذائية مُخالفة للشروط الصحية (صور)

2022/04/04 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم

الصحة العامة لدائرة صحة كربلاء

المُقدَسة، الدكتور كرار جواد العباسي،

الاثنين، عن اغلاق 126 محلا

ومعملا للمواد الغذائية مُخالفة

للشروط الصحية، ومصادرة واتلاف أكثر م

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