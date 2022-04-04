البطالة هدر للطاقات

2022/04/04 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصام كاظم جري

يقفُ العراقُ في مقدمة الدول الغنية

بالنفط، وبموارده الطبيعيّة الأخرى،

لذا انتشار آفة البطالة بين صفوف الشباب

يعد أمرا غريبا ولافتا للانتباه .



بكل

تأكيد أن استشراء هذه الآفة يقفُ خلفَها

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