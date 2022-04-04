2022/04/04 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الإثنين، وجود مليارات الدولارات في البنوك اللبنانية، وسط الإعلان الرسمي عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي.وقال المرسومي في توضيح اطلعت عليه ايرص نيوز، “يقوم البنك المركزي اللبناني بعملية جرد لكمية الذهب الذي في حوزته بعدما أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان […]

ظهرت المقالة خبير اقتصادي يستعرض “إفلاس” لبنان..



ويصوب نحو مليارات الدولارات العراقية أولاً على ايرث نيوز.

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