الإسباني كارلوس ألكاراز يتوج باللقب على حساب النرويجي كاسبر رود

2022/04/04 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حفر الإسباني الشاب، كارلوس ألكاراز، اسمه في تاريخ بطولة ميامي المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة.

وذلك بعدما توج بلقب البطولة، بفوزه في النهائي على النرويجي كاسبر رود، ليصبح أصغر لاعب يحصد اللقب، والإسباني الأول الذي يقف على منصات التتويج في هذه المسابقة، ونجح المصنف الـ16 عالميا في حسم المباراة لصالحه، خلال ساعة و52 دقيقة، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و 6-4.

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