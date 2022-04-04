تقارير صحفية: منتخب عالمي يلاقي أسود الرافدين في بغداد خلال الشهرين المقبلين

2022/04/04 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم يعمل على تأمين مباراة ودية لأسود الرافدين، مع منتخب عالمي من قارة أمريكا الجنوبية خلال الشهرين المقبلين.

وأوضحت التقارير، أن رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، عقد عدداً من المباحثات مع رؤساء الاتحادات العالمية، وأبدى عدد منهم استعداده للحضور إلى العاصمة العراقية بغداد، وفي مقدمتهم منتخب الإكوادور.

وأضافت التقارير، أن هناك محاولات أخرى لملاقاة منتخب بيرو، كون الأخير يبحث عن مواجهة منتخب آسيوي قبل مواجهة الفائز بين الامارات وأستراليا.

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