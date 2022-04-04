اعداد الاصابات والوفيات جراء كورونا خلال 24 ساعة

2022/04/04 | 16:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

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