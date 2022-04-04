الموقف الوبائي: 266 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 688 شخصاً للشفاء

2022/04/04 | 16:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلادوذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 688 شخصا للشفاء"وأضاف البيان، أن "الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 15075 شخصاً"وسجل العراق أمس 134 إصابة بكورونا و3 وفيات.

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