الصحة تسجل ارتفاعا طفيفا بإصابات ووفيات كورونا

2022/04/04 | 16:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته إيرث نيوز، أنها “سجلت 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 688 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح […]

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