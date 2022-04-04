انقاذ 20 مليون دينار من حريق نشب بمنزل في الموصل

2022/04/04 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان فرق الدفاع المدني، اخمدت حريقا اندلع بمنزل في الموصل.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع بمنزل بحي التحرير بالموصل، فيما انقذت مبلغ قدره 20 مليون دينار عراقي من الحريق”.

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