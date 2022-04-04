إصابة 8 من الجيش العراقي في هجوم انتحاري جنوب الموصل

2022/04/04 | 16:23 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 8 عسكريين عراقيين، بينهم ضابط، اليوم الاثنين جراء هجوم انتحاري تخلل عملية عسكرية بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وبحسب مصادر إعلامية، هاجم انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً قوة من الجيش خلال عملية تفتيش عسكرية بمنطقة جبال نويكيط جنوبي مدينة الموصل.



وأسفر الهجوم عن إصابة 7 جنود وضابط برتبة مقدم.

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من جهته قال محافظ نينوى نجم الجبوري أن "إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً كان مختبئا في أحد الأنفاق وفجر نفسه أثناء محاصرته من قبل قوة أمنية ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الأجهزة الأمنية".

جنود عراقيون (أرشيفية)

وأضاف أن التفجير وقع بعد إطلاق عملية عسكرية بمشاركة قوات خاصة تابعة لعمليات نينوى في منطقة البوسيف التابعة لحمام العليل، بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد إرهابيين فيها.

وأشار الجبوري إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفاً أن العملية لا تزال مستمرة للبحث عن "فلول الإرهابيين" في المنطقة.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من السلطات العراقية، فيما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد والتي اجتاحها التنظيم صيف 2014.

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