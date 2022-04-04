"نوايا حوار".. ما احتمال عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق؟

2022/04/04 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وسائل إعلام تركية عن "مناقشات" حكومية تجري في الفترة الحالية للشروع في حوار مع حكومة النظام السوري، بشأن 3 موضوعات "مهمة"، في معلومات لم يصدر حولها أي تعليق رسمي من أنقرة أو دمشق، وهما الطرفان اللذان يقفان على طرفي نقيض منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011.

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