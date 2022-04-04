2022/04/04 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعدّ سرطان العظام مرضا نادر الحدوث،

حيث يُشكل أقل من 1 بالمئة فقط من جميع

أنواع السرطانات، لكن الخبراء يشددون

على أهمية التشخيص المبكر للحصول على

العلاج في الوقت المناسب.

وقال موقع "إكسبريس" البريطان

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