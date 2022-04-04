بوابات الأمان

2022/04/04 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالزهرة محمد الهنداوي

ثمة نظرية تقول أن “الدم والدولة” خطان

أحمران، لا ينبغي تجاوزهما بأي حال من

الأحوال، لأن أي تجاوز لاي منهما، يعني،

أننا سنكون ازاء حالة من الانهيار

المريع، لكل المنظومات

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