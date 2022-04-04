تعود الى “الانتفاضة الشعبانية”.. اكتشاف مقبرة جماعية في النجف الاشرف

2022/04/04 | 16:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن ديوان محافظة النجف الاشرف، الاثنين، اكتشاف مقبرة جماعة يعتقد انها تعود الى ضحايا الانتفاضة الشعبانية التي قمعت في تسعينييات القرن الماضي.وذكر الديوان، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الاجهزة المختصة في النجف الاشرف اكتشفت مقبرة جماعية قرب احد المجمعات قيد الانشاء”، موضحا أن “المقبرة يعتقد انها تعود إلى فترة الانتفاضة الشعبانية المباركة […]

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