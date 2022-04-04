2022/04/04 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الإثنين، عدم وجود أرقام دقيقة عن الودائع العراقية في المصارف اللبنانية، لكن أشار إلى أنها "قد تتجاوز عدة مليارات من الدولارات".

وكتب المرسومي على صفحته في منصة فيس بوك، "يقوم البنك المركزي اللبناني بعملية جرد لكمية الذهب الذي في حوزته بعدما اعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وأضاف، "لا توجد أرقام دقيقة عن الودائع العراقية في المصارف اللبنانية ولكن مبالغها كبيرة وقد تتجاوز عدة مليارات من الدولارات وهي عائدة لأفراد وشركات، وتشير بعض المصادر الخاصة الى ان اغلب الأموال العراقية المودعة في لبنان ناجمة عن عمليات فساد جرت في العراق، إذ سهلت المصارف اللبنانية عمليات الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت تمثل مركزاً مالياً لشركات ومسؤولين وسياسيين".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي".

وقال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأوضح: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".

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