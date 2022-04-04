الصحة العراقية تسجل 4 وفيات و265 إصابة جديدة بكورونا

2022/04/04 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد

وسجلت الصحة، 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 688 شخصا للشفاء”

وأضافت ، أن “الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 15075 شخصاً”

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