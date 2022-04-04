محافظ نينوى يوضح تفاصيل التفجير الإرهابي في المحافظة

2022/04/04 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح محافظ نينوى نجم الجبوري ،اليوم الاثنين، تفاصيل التفجير الإرهابي في المحافظة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “عملية عسكرية انطلقت بمشاركة قوات سوات وأخرى تابعة لقيادة عمليات نينوى في منطقة البوسيف التابعة لحمام العليل، بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد إرهابيين”.

واضاف ان “ارهابيا يرتدي حزاما ناسفا كان مختبئاً في أحد الانفاق فجر نفسه أثناء محاصرته من قبل قوة أمنية ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الأجهزة الأمنية فقط دون تسجيل أية ضحايا”.

وتابع الجبوري، أن “العملية ما زالت مستمرة للبحث عن فلول الارهابيين في هذه المنطقة”.

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