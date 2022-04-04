"طريقة واحدة لحل الازمة"..الإطار التنسيقي يتحدث عن مصير المفاوضات بعد انسحاب الصدر

2022/04/04 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، استمرار الحوارات والمفاوضات مع القوى السياسية للوصول الى حلول للازمة في العراق.

وقال القيادي في الإطار عارف الحمامي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي الشيعي يواصل الحوار والتفاوض مع كل الأطراف السياسية، ويهدف للوصول الى حلول نهائية بشأن الأزمة السياسية في العراق، خلال الأيام المقبلة".

وبين الحمامي ان "الإطار، يدرك جيداً ان حل الأزمة السياسية في العراق يكون من خلال طريقة واحدة فقط، وهو الحوار والتفاوض للوصول الى اتفاقات وتوافقات ترضي كل الأطراف السياسية، دون تهميش او اقصاء أي طرف".

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