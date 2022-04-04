2022/04/04 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جريمة تفجير الموصل.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت قوة من اللواء 75 في الفرقة 16 ضمن قيادة عمليات نينوى، واجب بحث وتفتيش في سلسلة جبال نويگيط جنوب غربي نينوى، ولاحظت مجموعة من الإنفاق".

وأكدت أنه "تم قتل احد الارهابيين الانتحاريين في اشتباك للقوة، فيما فجر إرهابي انتحاري نفسه داخل إحدى الإنفاق، مما تسبب باصابات طفيفة لاثنين من الضباط واثنين من المراتب".

وأوضحت أنه "بعد ذلك اوعزت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة للقوة بالانسحاب والابتعاد عن الإنفاق، لكي تقوم طائرات القوة الجوية بتنفيذ المعالجه التي بدورها نفذت ضربتين جويتين على نفقين".

وأكدت أن "الضربتين أسفرتا عن قتل الإرهابيين الذين كانوا بداخلهما".

وبينت أن "قطعاتنا الأمنية متواصلة في مطاردة فلول داعش الإرهابية وتطهير الأراضي من مخلفاتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الامني تعلن تفاصيل تفجير الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الامني تعلن تفاصيل تفجير الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).