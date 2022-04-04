مع المنحة.. العمل تعلن اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر نيسان

2022/04/04 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر نيسان من العام ٢٠٢٢ مع المنحة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بأطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها اعتباراً من الساعة الثانية من عصر اليوم الاثنين الموافق2022/4/4".

وأضافت انه "تم اطلاق معها المنحة البالغة خمسون الف دينار كل شهر لحين اقرار القانون الجديد".

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