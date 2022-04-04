2022/04/04 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر نيسان من العام ٢٠٢٢ .وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها اعتباراً من الساعة الثانية من عصر اليوم الاثنين […]

ظهرت المقالة مع المكافأة..



العمل تطلق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر نيسان أولاً على ايرث نيوز.

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