2022/04/04 | 17:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أعتبر عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الإثنين، عملية استحداث القوانين والبرامج الجديدة من قبل حكومة تصريف الاعمال الحالية وموافقة مجلس النواب عليها “تسويق سياسي”، فيما أكد أن نظام الأمن الغذائي هو بوابة جديدة لشرعنة الفساد.وقال الهلالي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “استحداث القوانين قد تكون بوابة جديدة لشرعنة الفساد والاستيلاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعتبر ارسال الكاظمي للبرامج والقوانين الجديدة “تسويق سياسي”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعتبر ارسال الكاظمي للبرامج والقوانين الجديدة “تسويق سياسي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).